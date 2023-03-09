Прощаемся с массовой удалёнкой: в большинстве компаний дистанционных сотрудников осталось менее 10% от штатной численности

Эра массовой удалёнки, похоже, закончилась. Компаний, где работают дистанционные сотрудники, больше, чем до ковида, но процент тех, кто трудится удалённо, очень мал. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Удалённый персонал сегодня есть в 4-х из 10 компаний, до ковида дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 года, в разгар пандемии, — в 59% компаний.

В Санкт-Петербурге удалённый персонал сейчас есть в 36% предприятий и организаций, в Москве и регионах — в 40%.

Впрочем, доля тех, кто работает удалённо, невелика: в 7 из 10 компаний, сохранивших дистанционный характер работы, — менее 10% от штатной численности.

Сегодня на удалёнке чаще всего трудятся программисты (в 39% предприятий и организаций) и эйчары (в 19% компаний). 14% работодателей оставили на удалёнке часть офисного персонала. По 11% — бухгалтерию и кол-центр, 10% — проектировщиков.

Время проведения опроса: 8 февраля — 3 марта 2023 года.