Прощальные вечеринки по случаю увольнения устраивают 8% россиян

Ушёл по-английски: 21% россиян увольняется, ни с кем не прощаясь. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Чаще всего, увольняясь с работы, россияне прощаются с коллективом устно (51% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 26% (это чаще, чем в прошлом и 2021 годах). 8% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе.

Ещё 8% пишут прощальное письмо. 21% не считает необходимым уведомлять коллектив о своём уходе.

Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят, не прощаясь, или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки — это больше про женщин, чем про мужчин.

Время проведения опроса: 19—22 января 2024 года.