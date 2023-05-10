Прощание с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков» и большим гидрографическим катером «Николай Тимошенко» в Мурманске прошло под музыкальное сопровождение

Духовой квинтет студентов Мурманского колледжа искусств исполнил несколько композиций у причала морского вокзала.

Напомним, с 7 по 9 мая на территории морского вокзала были организованы экскурсии для мурманчан на надводные корабли Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. Их посетили около 7 тысяч северян.

Это одно из 700 памятно-мемориальных, культурно-массовых, просветительских и патриотических мероприятий, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Великой Победы, которые состоялись в Мурманской области в эти три дня, сообщат администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24956&page=1