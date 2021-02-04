Прощание с заслуженным артистом Сергеем Гронским состоится 9 февраля

Мурманский областной драматический театр сообщил, что прощание с заслуженным артистом России, актёром и поэтом Сергеем Владимировичем Гронским состоится 9 февраля с 11.00 до 12.00 в зале прощаний БСО по адресу: г.Мурманск, ул. Радищева, 29.

Напомним, актёр областного драмтеатра Сергей Гронский ушёл из жизни 3 февраля. Он служил театру более 30 лет. За всё это время он сыграл более 100 ролей. Коллеги ценили его как верного товарища, чуткого партнёра, неизменного инициатора всех творческих начинаний в театре, автора капустников.