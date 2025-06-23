Проще всего «ты» от начальства воспринимают те, кто зарабатывает больше

Каждый второй работающий россиянин предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих руководителя.

Каждый второй работающий россиянин (49%) предпочитает, чтобы руководитель обращался к нему на «вы»: 26% — по имени-отчеству, 23% — по имени. Для 35% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (30% против 23% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (28 и 18%). 40% мужчин и 29% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди россиян до 35 лет таких только 18%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (45%).

Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.

Время проведения опроса: 26 мая — 10 июня 2025 года.