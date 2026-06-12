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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 09:25

Прошёл более 2,5 тысячи морских миль: морской тральщик «Полярный» прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» морской тральщик «Полярный» после завершения межфлотского перехода прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте город Полярный.

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Александрит» морской тральщик «Полярный» после завершения межфлотского перехода прибыл в пункт постоянного базирования на Северном флоте город Полярный.

На пирсе экипаж встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск, военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев принял доклад командира морского тральщика капитана 3 ранга Виталия Кабанова о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Заместитель командующего Северным флотом заявил, что «применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне». Вице-адмирал Олег Голубев также пожелал экипажу тральщика скорейшего выполнения всех поставленных задач и гордиться тем, что корабль носит имя города воинской славы Полярный.

Командир морского тральщика капитан 3 ранга Виталий Кабанов отметил, что корабль за время межфлотского перехода, протяжённость которого составила более 2,5 тысячи морских миль, показал высокую надёжность, а экипаж – высокую морскую выучку.

«Наука сделала большой шаг вперед, и тральщик проекта 12700 – это корабль, отвечающий современным требованиям и нуждам флота, вероятность обнаружения им различных миноподобных объектов равна практически 100 процентам», – подчеркнул капитан 3 ранга Виталий Кабанов.

Морской тральщик «Полярный» – десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ.

Как сообщает пресс-служба СФ, морской тральщик «Полярный» был заложен в июне 2022 года. 30 апреля 2026 года в городе Балтийске под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова состоялась торжественная церемония подъема флага и ввода в корабельный состав Военно-морского флота России морского тральщика «Полярный».

Проект 12700 «Александрит» разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Данные корабли относятся к новому поколению, они имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Они могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Водоизмещение тральщика – 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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