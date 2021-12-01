Прошёл испытание - к концу текущего года атомный ледокол «Сибирь» будет передан заказчику

30 ноября первый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» вернулся на Балтийский завод после завершения основного этапа программы заводских ходовых испытаний.

Атомоход «Сибирь» провёл в акватории Финского залива более двух недель. За этот срок заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола и представителями контрагентских организаций проверили работу механизмов и оборудования ледокола, осуществили испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). В реальных морских условиях протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, проверена работа общесудовых систем, систем автоматики, связи и навигации.

Как сообщает пресс-служба завода, универсальный атомный ледокол «Сибирь» - второе судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года.

Ближайшее время специалисты Балтийского завода займутся устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний. Ожидается, что судно будет передано заказчику до конца текущего года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.