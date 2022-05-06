Прошла генеральная репетиция демонстрационного пролёта авиации Северного флота в честь 77-летия Великой Победы

5 мая над городом-героем Мурманском и главной базой Северного флота — городом Североморском — состоялась генеральная репетиция демонстрационного пролёта авиации армии ВВС и ПВО Северного флота в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Всего в демонстрационном пролёте было задействовано 14 самолётов и 3 вертолёта. Первыми пролетели противолодочный вертолёт Ка-27М и пара вертолётов Ми-8. За ними — военно-транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, противолодочный самолёт Ил-38 и воздушный пункт управления — самолёт Ил-20. Замкнул строй турбовинтовых самолётов дальний противолодочный самолет Ту-142 отдельной противолодочной эскадрильи.

Реактивная авиация была представлена самолётами Ту-134 в сопровождении двух истребителей МиГ-29К. За ними парами прошли корабельные истребители МиГ-29К, фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Как сообщает пресс-служба СФ, вертолёты и самолёты пролетели над городом-героем Мурманском по проверенному маршруту с запада на восток — через Кольский залив и над мемориалом Защитникам советского Заполярья.

После пролёта над Мурманском Ан-26 и пары МиГ-29К, Су-24М и МиГ-31БМ пролетели над главной базой флота — городом Североморском.

9 мая такой же пролёт состоится после проведения военных парадов и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12420031@egNews