Прошли более 6200 морских миль: группировка кораблей Северного флота прошла Берингов пролив и зашла в Чукотское море

Арктическая группировка Северного флота, которая действует под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прошла Берингов пролив и зашла в Чукотское море.

Североморцы совершили переход через Берингов пролив в сложных гидрометеорологических условиях, при наличии в проливной зоне дрейфующих льдин.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее силы арктической группировки Северного флота приняли участие в учении «Океан-2024», в рамках которого высадили морской десант на побережье Чукотского полуострова. Подразделения морской пехоты Северного флота, принимающие участие в арктическом походе кораблей и судов обеспечения флота, совершили марш на штатной технике по континентальной части Чукотского полуострова от берега Северного Ледовитого океана до Тихоокеанского побережья.

Кроме того, моряки провели тренировки по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике. Также, североморцы приняли участие в открытии стелы участнику специальной военной операции Герою России гвардии ефрейтору Аймиру Миягашеву в посёлке Эгвекинот.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 6200 морских миль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/