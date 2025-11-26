Прошли обучение – получили работу: нацпроект «Кадры» реализуется в Мурманской области

Обучение, организованное службой занятости Мурманской области в рамках нацпроекта «Кадры», помогает северянам повысить конкурентоспособность на рынке труда. Есть города, где работу нашли все прошедшие обучение граждане.

«В 2025 году в рамках нацпроекта приступили к обучению 492 человека. На сегодняшний день 92 человека завершили обучение; каждый второй из них нашёл новую работу либо сохранил свою занятость. В двух муниципалитетах – Мончегорске и Кандалакше – достигнут стопроцентный результат по трудоустройству среди завершивших обучение», – сообщила директор регионального Кадрового центра Юлия Рябинова.

Планируется, что по итогам проекта будут трудоустроены или расширят компетенции не менее 80% участников обучения.

По словам руководителя, в этом году было одобрено около 600 заявок от желающих обучаться, из них 400 человек сейчас посещают семинары и практические уроки, ещё 100 заявителей приступят к занятиям в ближайшее время. Впереди старт обучения по направлениям информационной безопасности и экспертизы технического контроля электромобилей.

Важно отметить, что обучение доступно различным категориям граждан, в том числе северянам пенсионного и предпенсионного возраста, родителям детей-дошкольников, участникам специальной военной операции и членам их семей.

По словам руководителя регионального Кадрового центра, служба занятости постоянно расширяет перечень образовательных программ, адаптированных под потребности рынка труда в Кольском Заполярье. Всего в этом году обучение проходило по 33 образовательным программам, востребованным на рынке труда нашего региона.

Наибольшей популярностью пользовались курсы 1С-программирования, аналитики данных, операторов дронов, экскурсоводов, администраторов гостиниц, сварщиков, младших медицинских сестёр и специалистов по искусственному интеллекту.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, все меры поддержки службы занятости теперь доступны на портале «Работа России». Здесь можно не только найти работу и подобрать персонал, но и пройти профориентацию, найти практику и стажировку, подать заявку на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Кадры».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557631/#&gid=1&pid=1