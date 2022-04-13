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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.22 14:30

Прошло 30 лет: Мурманск в ожидании открытия нового детского сада

В заполярной столице на улице Капитана Орликовой рядом с домом №44 скоро откроется новый детский сад. Вчера на важном объекте побывали первые лица областного центра.

Строительство дошкольного учреждения стало возможным благодаря реализации национального проекта «Демография». Совсем скоро 80 маленьких мурманчан смогут посещать этот детский сад. А три года назад здесь был пустырь.

— За последние тридцать лет в Мурманске не было построено ни одного дошкольного учреждения, поэтому мы с нетерпением ждём окончания работ по благоустройству объекта, — отметил Юрий Сердечкин. — Эта задача не была выполнена в 2021 году из-за выхода воды на территорию строительной площадки после буровзрывных работ. Решить проблему представляется возможным только после таяния снега, так что вскоре все проектные решения будут реализованы и поставленный на паузу процесс благоустройства территории возобновится.

Строителям предстоит завершить работы по асфальтированию проездов и тротуаров, установке бортового камня, устройству фундаментов для теневых навесов, а также физкультурных и бытовых площадок. Новому детскому саду будет присвоен номер 140.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22176&page=1

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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