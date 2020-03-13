Прошло всего два года: подходят к завершению аварийно-восстановительных работ в доме по улице Володарского

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход аварийно-восстановительных работ в доме № 10 по улице Володарского. Напомним, в феврале 2018 года произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже. Было эвакуировано 10 человек, в том числе четверо детей. Пострадавшим жителям временно были предоставлены помещения маневренного фонда.

В результате пожара и его ликвидации повреждения получили деревянные перекрытия и кровля. Аварийно-восстановительные работы проводились в несколько этапов: разбор завалов и восстановление теплового контура, обследование и разработка проектно-сметной документации, замена системы газоснабжения, работы по капитальному ремонту подъезда.

– Пожар полностью уничтожил деревянные перекрытия, было принято решение использовать железобетонные конструкции, теперь дом отвечает всем современным нормам, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Собственникам уже переданы пять квартир из восьми, в остальные жители смогут вернуться в ближайшее время.