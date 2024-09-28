Прошло заседание Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе

Приветствуя молодых парламентариев, заместитель председателя областной Думы Евгений Никора отметил, что с началом нового политического сезона предстоит насыщенная интересная работа. Продолжится реализация стратегического плана «На Севере – жить», который затрагивает основополагающие направления жизнедеятельности, в том числе, вопросы молодёжной политики. Необходимо максимально эффективно выстраивать свою работу, которая должна быть, прежде всего, в интересах жителей области.

Молодые парламентарии рассказали об опыте участия в форумных мероприятиях федерального уровня, а также о реализации проектов. В частности, на грант Росмолодёжи в пяти муниципальных образованиях области осуществлялся проект «Творческая школа игры на гитаре # Звучит как надо!». Проходили творческие встречи с преподавателями, мастер-классы, музыкальные концерты. Впечатлениями об этом поделился Никита Симагин.

Также шла речь о возможности более активного взаимодействия с различными структурами и организациями региона.

Председатель Молодёжного парламента Павел Хлопонин подчеркнул важность работы на местах:

- Обсуждение прошло плодотворно, и все принятые решения способствуют достижению общих целей молодёжной политики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30825/