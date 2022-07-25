Прошу очень чётко относиться к тем сигналам, которые идут от людей – Андрей Чибис

В ходе сегодняшнего оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что в прошедший четверг провёл объезд Первомайского округа Мурманска. Вместе с главой администрации города Юрием Сердечкиным Андрей Чибис посетил ряд объектов, на которых ведутся ремонты и благоустройство.

«Хочу отдельно отметить работы, которые идут на объектах образования, чтобы наши ребята уже с сентября обучались и жили в более комфортных условиях. Например, в гимназии №7 идёт обновление окон в рамках региональной программы. В этом году мы выделили 200 млн рублей на установку свыше 3000 окон для школ области. По плану полностью заменим окна в 21 школе области, обеспечив комфортный процесс обучения», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что в гимназии также обновляют библиотеку и столовую по программе «Arctic schools». Всего в 2022 году по этой программе будет обновлено 100 общественных пространств в школах и детских садах региона.

В ходе объезда Андрей Чибис также заехал в медицинский колледж, где уже сделали спортзал и сейчас ведётся ремонт студенческого общежития, и проверил ход дорожных работ.

«В округе многие запланированные работы на этот год уже в высокой степени готовности, лично в этом убедился: например, на улицах Ломоносова, Капитана Пономарева, Зои Космодемьянской и Достоевского. Большой объём мы выполняем и по тротуарам, и по дорогам активно реализуется ремонтная программа. Заказчиков, отраслевые ведомства, муниципалитеты прошу пристально следить, как с точки зрения качества реализуются соответствующие работы», – обратился глава региона к коллегам.

Губернатор также отметил, что видит все комментарии северян, касающиеся ремонта дворовых территорий и подъездов по конкретным адресам, оставляемые в социальных сетях.

«Безусловно, мы понимаем, что это накопившаяся годами проблема, обращаем на это особое внимание и системно подходим к решению вопроса. В том числе дворы в этом году очень активно ремонтируют. Качество работы управляющих компаний мы сегодня обсудим на оперативке, послушаем министра государственного жилищного и строительного надзора Алёну Кузнецову с точки зрения контроля их деятельности и предложения по мерам повышения эффективности», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также потребовал от коллег очень внимательно относиться к сигналам и вопросам жителей.

«Обращаюсь ко всем местным коллегам, чиновникам. Прошу очень чётко относиться к тем сигналам, которые идут от людей. И в процессе ремонтных работ, и вообще, когда они планируются – заказ, задачу прежде всего ставят нам люди. И мы прежде всего должны обращать внимание на позицию жителей. Есть много небезразличных людей, которые в процессе выполнения работ подсказывают, что и как лучше поправить», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил, что на прошлой неделе провёл встречу с жителями Первомайского округа Мурманска, в ходе которой успели подробно обсудить более 30 тем, среди которых – переселение из аварийного жилья, благоустройство, в том числе для маломобильных групп населения, организованный сбор ртутьсодержащих отходов и многие другие.

«Для меня очень важно, что люди обращались не только со своей точечной проблемой, но и поступали предложения: например, был поднят справедливый вопрос по тем квартирам, где давно никто не живёт в силу разных причин, собственников давно нет с нами. Этот объём жилья с большими долгами есть не в одном доме города, исходя из встречи. Поэтому я прошу, как и договаривались, провести инвентаризацию такого жилья, вовлечь его в оборот в рамках действующего законодательства», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что все прозвучавшие на встрече вопросы зафиксированы, и попросил коллег внимательно каждый из них отработать.

«Не отписки дать людям, а чётко отработать по конкретным обращениям», – потребовал Андрей Чибис и отметил, что через месяц глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин вновь встретится с жителями округа, чтобы обсудить, как продвигается их решение, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/