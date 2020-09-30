Проспект Миронова в Коле благоустроят

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян обсудили с соответствующими службами дальнейшее благоустройство проспекта Миронова в городе Кола.

На сегодняшний день, чтобы уехать в Мурманск, многие жители города добираются до остановки по необорудованным обочинам автомобильной трассы. Когда шло обустройство железнодорожной ветки и перехода через неё, железнодорожники установили часть ограждения вдоль дороги. Остальная часть обочины по-прежнему используется для остановки автомобилей, что создаёт небезопасные условия для пешеходов. Нет прохода от пешеходного перехода к тротуару возле дома № 20 на проспекте Миронова.

После знакомства со всеми нюансами дорожного движения на этом участке, было принято решение благоустроить данный участок дороги уже в этом году.

Ограждение в районе железнодорожного перехода вдоль автодороги будет продолжено до пешеходного перехода, в будущем году получившийся тротуар будет заасфальтирован.

Также в этом году будет оформлена дорожка с пешеходного перехода до тротуара возле дома № 20 через имеющийся газон. Причём большую вырубку деревьев здесь делать не будут: уберут только два кустарника, да и те по нормам санитарной вырубки. Как оказалось, этого для оформления дорожки будет достаточно. Все работы запланировано осуществить уже в ближайшее время, сообщает администрация Кольского района.