Просроченная задолженность по новым займам перестала расти

Портфель микрозаймов в III квартале 2021 года вырос на 6%, до 305 млрд рублей. Просроченная задолженность по займам за этот период не увеличилась. Это указывает на то, что компании прекратили ослаблять свои требования к заёмщикам, говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2021 года ЦБ РФ.

Как сообщает cbr.ru, доля долгосрочных займов, которые выдаются на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тысяч рублей, достигла рекордного уровня — 55%. Планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать микрофинансовые организации (МФО) переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное.

Продолжает расти доля онлайн-займов. Многие компании, выдающие деньги дистанционно, работают в сегменте займов «до зарплаты». Однако за девять месяцев 2021 года заметно увеличилось число организаций, предоставляющих онлайн-займы и в более долгосрочных сегментах. В целом МФО, которые выдают большую часть займов онлайн, в среднем оказываются более прибыльными.