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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 17:00

Просроченная задолженность по заработной плате в России по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 19,6%

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец марта 2025 года составила 1 млрд 448,1 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 237,6 млн рублей, или на 19,6%.

Как отмечает Росстат, относительно аналогичного периода 2024 года долги по зарплате стали больше на 942,4 млн рублей, или выросли 2,9 раза.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец марта 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 539,4 млн рублей (37,3%), в 2024 году - 530,5 млн рублей (36,6%), в 2023 году и ранее - 378,2 млн рублей (26,1%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 31 марта составили 1 млрд 446,2 млн рублей, увеличившись за месяц на 19,5%.

Задолженность по заработной плате федерального бюджета оказалась на уровне 1,2 млн рублей, бюджетов субъектов РФ - 0,1 млн рублей (месяцем ранее отсутствовала). Просроченные долги местных бюджетов на конец марта составили 0,6 млн рублей против 0,2 млн рублей на конец февраля 2025 года.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: строительство - 39,6%; добыча полезных ископаемых - 14,8%; обрабатывающие производства - 13,1%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 11,3%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 8,2%; профессиональная, научная и техническая деятельность - 5,7%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 3,4%; транспортировка и хранение - 1,7%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 0,8%; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 0,7%; деятельность в области информации и связи - 0,2%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 0,2%; деятельность финансовая и страховая - 0,2%; образование - 0,1%.

Отметим, с января этого года Росстат изменил методику оценки просроченной задолженности по заработной плате: теперь данные публикуются по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) и по состоянию на конец месяца. Ранее данные публиковались на 1 число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

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