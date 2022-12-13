«Простор»: Мурманская область выступила площадкой для проведения арт-резиденции финалистов образовательного марафона

Мурманская область стала площадкой офлайн-кэмпа «Медиаарт» для финалистов марафона «Простор» от «VK Образования». Пройдя отбор из более 700 участников, молодые творцы со всей России приехали в Кольское Заполярье, чтобы вдохновиться красотой Севера, его уникальной историей и атмосферой. Москва, Сочи, Хабаровск, Екатеринбург и Набережные Челны - на протяжении 8 дней ребята путешествовали по самым интересным местам Мурманской области, охотились за северным сиянием, любовались Териберкой, поднимались на борт первого атомного ледокола, знакомились с саамским бытом и современным стрит-артом. Всё для того, чтобы в итоге представить собственные медиапроекты.

В программу офлайн-кэмпа вошли не только экскурсии: на базе Мурманской областной научной библиотеки для участников арт-резиденции провели лекции об актуальных художественных практиках, теории абстракции, междисциплинарных исследованиях и разработки проектов цифрового искусства. Мероприятия проводили кураторы проекта - автор мультимедийных арт-объектов и архитектурных инсталляций Максим Силенков, куратор и со-основатель арт-резиденции «СИЛЬНО» в Дагестане Полина Дмитриева, основатель и креативный директор студии «Radugadesign» Иван Нефёдкин.

Итогом путешествия на край земли стала презентация концепций медиапродуктов. В каждом - особое место заняли впечатления от Мурманской области. Современные художники отразили идеи сочетания индустриальности и северной мифологии, обращения к истокам первобытной культуры саамских племён, а также восприятия города как оды трансгуманизму, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru