Пространство для культуры – пространство для каждого: участники отраслевой стратегической сессии сформировали более 120 предложений для плана «На Севере – жить»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, более 120 предложений для обновленного стратегического плана «На Севере – жить» сформировали участники отраслевой сессии, организованной региональным минкультом. Команды специалистов профильного министерства и коллег из смежных ведомств, управленцев сферы областной и муниципальной культуры, а также творческих предпринимателей провели мозговой «штурм» по всем направлениям отрасли: креативные индустрии и культурное наследие, активность и долголетие, детство и молодость, традиции и современность.

«Сохранить богатейшее культурное наследие Заполярья, популяризировать традиции коренных малочисленных народов Севера, знакомить жителей страны с нашим уникальным краем – всё это задачи, которые мы вместе с вами решаем каждый день! И для нас принципиально важно и впредь создавать новые пространства, внедрять решения для того, чтобы в Мурманской области было комфортно не только работать, но и отдыхать, творить и жить в любом возрасте. Уверена, сегодняшняя сессия позволит выработать новые решения, программы и определить новые точки роста», – отметила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Вице-губернатор отметила, что за последние годы по инициативе губернатора Андрея Чибиса был не только существенно увеличен объём финансирования культуры, но и изменен подход к развитию сферы. Один из примеров – комплекс программ, которые позволит вывести на новый уровень креативную экономику Мурманской области.

«Мы первыми в стране открываем Центр цифрового искусства «Муза», который будет готовить кадры не только для креативной экономики, но и для промышленных предприятий, работающих в Заполярье. Регион первым начал проводить локейшн-туры и теперь стал востребованной площадкой реализации идей для всё большего числа молодых режиссёров и продюсеров, крупных компаний и известных деятелей индустрии. За пять лет прирост числа кинопроектов составил 525%, а объём затрат компаний, их реализующих за три года достиг отметки почти в 170 миллионов», – поделилась Елена Дягилева.

Министр культуры Ольга Обухова подробнее рассказала о том, чего удалось достичь региональной культуре за последние годы. Напомним, что за пять лет удалось отремонтировать и обновить более 100 учреждений культуры, в том числе в отдаленных сёлах, закрытых и военных городах, а также существенно расширить спектр грантовой поддержки творческих идей северян с учетом запросов и потребностей жителей Мурманской области.

В число реальных предложений по результатам стратсессии вошло насыщение событийной повестки Кольского края традициями культуры многонационального народа, проживающего в регионе, расширение возможностей для интересного досуга северян старше 35 лет, дальнейшее укрепление материально-технической базы культурных площадок и создание уличных пространств со стационарной инфраструктурой для проведения еженедельных событийных мероприятий в условиях арктического климата.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, участники также предложили расширить образовательные возможности молодёжи: например, получать востребованные творческие профессии в родном регионе и развивать креативное мышление северян с самых ранних лет. Ещё одна точка роста региональной культуры на ближайшие годы – развитие государственно-частного партнерства в отрасли.

Среди дерзких идей – использование нейросетей для организации туристических маршрутов и досуга в Мурманской области, круглогодичный культурно-образовательный центр с летним активным отдыхом северян на юге страны и международный творческий фестиваль рабочей молодёжи.

«Перенимая опыт больших городов, нужно обязательно помнить и сохранять собственное наследие, самобытность культуры и традиций Кольского края. Наша культура многогранна: она достойна и познавательна, комфортна и патриотична, современна и креативна. Её пространство должно стать пространством для всех и каждого», – подвела итоги стратсессии министр культуры Ольга Обухова.

Фото: https://gov-murman.ru