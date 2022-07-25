Пространство Культурно-выставочного центра Русского музея Мурманского областного художественного музея объединило творчество мурманских художников, чьи юбилеи мы отмечаем в 2022 году!

Григорий Карпович, Виктор Ершов, Борис Сюхин, Арви Хуттунен, Михаил Кирин, Валентин Чудзин и Василий Баранов - экспозиция «Личность. Творчество. Жизнь» знакомит с творчеством талантливых художников, тонко чувствовавших Кольский край и способных в своих полотнах выразить и хрупкость арктической природы, и невероятную силу живущих здесь людей.

«На таких экспозициях мы наблюдаем коллаборацию времени. Можем сравнить, как мы ощущаем пространство, в котором живём, и как его ощущали те, кто создавал картины. У каждого представленного автора свой стиль, свой почерк, но есть и много общего. Их объединяют жизнь, творчество и любовь к Северу», - отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на открытии выставки.

В творчестве мурманских художников никогда не было пауз и спадов; их жизнь – это вдохновенный труд и союз единомышленников. Мастера оставили богатое творческое наследие о жизни Кольского края, его истории и людях, её создававших. В экспозиции представлены самые значимые и яркие работы художников из собрания Мурманского областного художественного музея. Посетить выставку можно до 4 сентября, экспозиция работает в Культурно-выставочном центре Русского музея на Софьи Перовской, 3.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262348%2Fwall-139605315_19427