Пространство «СОПКИ.21А» приглашает на творческую встречу с писателем

11 ноября в 18.00 состоится творческая встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным.

Как пишет vk.com/murmanculture, Шамиль Идиатуллин — писатель и журналист, дважды лауреат премии «Большая книга». Автор романов «Возвращение «Пионера», «Город Брежнев», «Бывшая Ленина» и других книг, написанных в разных жанрах — от ностальгической фантастики и детектива до психологической прозы и «романов взросления».

В рамках творческой встречи Шамиль Идиатуллин поделится секретами писательского мастерства, расскажет о новом романе «До февраля» и ответит на вопросы читателей.

Встреча проводится в рамках 85-летия Мурманской областной научной библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267689%2Falbum-139605315_00%2Frev