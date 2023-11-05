Мурманская область. Арктика (16+)05.11.23 15:00
Пространство «СОПКИ.21А» приглашает на творческую встречу с писателем
11 ноября в 18.00 состоится творческая встреча с писателем Шамилем Идиатуллиным.
Как пишет vk.com/murmanculture, Шамиль Идиатуллин — писатель и журналист, дважды лауреат премии «Большая книга». Автор романов «Возвращение «Пионера», «Город Брежнев», «Бывшая Ленина» и других книг, написанных в разных жанрах — от ностальгической фантастики и детектива до психологической прозы и «романов взросления».
В рамках творческой встречи Шамиль Идиатуллин поделится секретами писательского мастерства, расскажет о новом романе «До февраля» и ответит на вопросы читателей.
Встреча проводится в рамках 85-летия Мурманской областной научной библиотеки.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267689%2Falbum-139605315_00%2Frev
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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