Простые правила поведения, которые помогут сохранить жизнь

Выполняя эти рекомендации, вы сможете выжить и помочь другим.

В рамках проекта «Рубеж» с помощью специалистов редакция «Арктик-ТВ» подготовила 12 карточек-памяток с рекомендациями, как правильно действовать во время террористической угрозы.

Выполняя эти рекомендации, вы сможете выжить и помочь другим.