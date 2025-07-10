Просветители из Мурманской области претендуют на награду Знание.Премия

До сентября продолжается прием заявок на просветительскую награду Знание.Премия. Как отмечают организаторы – Общество «Знание», – всего подано больше 10 тысяч заявок на участие в проекте из разных регионов России. Из Мурманской области – 73 претендента, – это пятое место по Северо-Западному федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество», «За просветительскую деятельность в образовательной организации» и «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».

В номинации «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» представлен социальный фотопроект Екатерины Романовой «Жёны Героев», реализуемый в средней школе №5 Кировска. Проект посвящён женщинам – жёнам, матерям, вдовам участников специальной военной операции. «Жёны Героев» через выразительные фотографии рассказывают о любви и верности женщин, которые становятся опорой и поддержкой для защитников Родины. Фотопортреты отражают разные аспекты жизни семей участников СВО – от образов с военной символикой до повседневных моментов ожидания и надежды. В фотопроекте приняли участие 72 семьи, а также масштабная команда профессионалов. В рамках проекта состоялось три фотовыставки в Кировске и Апатитах.

В этой же номинации от региона представлена образовательная инициатива «Герои Заполярья». Проект направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, сражавшихся в суровых условиях Кольского полуострова. Он включает цикл видеороликов, созданных учениками Мурманского академического лицея, каждый из которых посвящен отдельному герою с изложением биографии, боевого пути и подвига на основе архивных данных и краеведческих исследований. Для удобства использования разработан специализированный сайт Герои51.рф, где собраны все материалы проекта вместе с рабочими листами, тестами и заданиями, что позволяет интегрировать их в образовательный процесс. «Герои Заполярья» начинался как школьная инициатива, однако быстро вырос до регионального и всероссийского уровня, став важным ресурсом для патриотического воспитания и краеведческого образования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550141/#&gid=1&pid=1