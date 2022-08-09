Просветительский проект из Мурманской области вошел в лонг-лист всероссийской премии «Жить вместе-2022»

Завершился приём заявок на соискание премии «Жить вместе-2022». О своём желании участвовать заявили 513 представителей 77 регионов России, что в два раза больше, чем в 2021 году.

В лонг-лист премии вошёл проект «Музыкальные надежды Арктики» из Мурманской области. Инициатива реализуется в Кольском Заполярье с 2020 года и включает в себя серию мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств региона. Организатор проекта – преподаватель Детской школы искусств города Гаджиево Анна Гришко.

Результаты премии «Жить вместе-2022» будут объявлены 21 августа на церемонии награждения победителей, которая пройдет в Москве. Больше информации о премии и участниках можно найти в группе проекта в «ВКонтакте».

Содействие разностороннему эстетическому воспитанию юных северян – одна из ключевых задач дополнительного образования в сфере культуры. Для того, чтобы молодые таланты Кольского Заполярья могли иметь возможность учиться у ведущих педагогов страны, в регионе активно развивается сотрудничество с федеральными образовательными центрами.

Так, осенью прошлого года Кольский Север с гастролями камерного ансамбля «Солисты Москвы» посетил Юрий Башмет. Именно тогда знаменитый дирижёр выдвинул идею открыть в Мурманске образовательный центр для юных одарённых музыкантов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, первый сезон работы центра завершился в мае 2022 года, в течение трёх месяцев ведущие деятели искусств России делились секретами мастерства с более чем 800 одаренными молодыми музыкантами и вокалистами региона, а также их педагогами. Кроме того, в прошлом году в рамках творческих мастерских федеральной программы «Новое передвижничество» 130 юных талантов и их педагогов смогли пройти обучение у ведущих столичных экспертов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/