Против 27-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере

Vjhtvfy Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил. Комментарий к новости: Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля

Педро Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут! Комментарий к новости: Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды