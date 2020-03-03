Против 27-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере
Сотрудниками УФСБ России по Мурманской области пресечена противоправная деятельность 27-летнего жителя Мурманска, у которого изъяты наркотические средства метамфетамин (первитин) общей массой 300 г и 150 таблеток МДМА.
Следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере»). Фигурант уголовного дела подозревается в причастности к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ в интересах межрегионального интернет-магазина, осуществляющего противозаконную деятельность по распространению наркотических средств и психотропных веществ.
Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.