Против «Грозы» и «Тайфуна» не попрёшь - на Северном флоте состоялся первый чемпионат по гребно-парусному спорту

В Северодвинске в акватории Белого моря в районе набережной имени Александра Зрячева завершился чемпионат Северного флота по гребно-парусному спорту. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, флотский чемпионат на территории Беломорской военно-морской базы проходил впервые.

По итогам чемпионата золотые медали за победу по гребле на шлюпках вручены команде армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза», серебряные медали завоевала команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, а бронза досталась команде подводных сил «Тайфун».

Первое место в гребно-парусном двоеборье завоевали подводники из команды «Тайфун», второе место за командой «Гроза» армии ВВС и ПВО, а тройку лидеров замкнула команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

В чемпионате по гребно-парусному спорту приняли участие более 120 спортсменов, из них 28 выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, а также 77 участников получили первые, вторые и третьи спортивные разряды, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12427715@egNews