В Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
07.09.25 18:00

Против курьеров-иностранцев каждый второй петербуржец и 44% москвичей

Запрет иностранцам работать курьерами одобряют в Санкт-Петербурге. Москва колеблется. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2700 представителей экономически активного населения двух столиц.

Идея запрета труда иностранных мигрантов в сфере доставки находит у жителей столиц заметную, но далеко не абсолютную поддержку. В Санкт-Петербурге, где такое постановление уже принято, его одобряет 1 из 2 горожан (50%). Каждый пятый петербуржец (21%) выступает против, ещё 29% не могут определиться со своей позицией.

Запрет пользуется большей поддержкой среди мужчин (56%), чем среди женщин (44%). Если среди респондентов старше 45 лет запрет одобряют 63%, то среди молодёжи до 35 лет — лишь 40%.

В Москве за введение аналогичного запрета — 44% экономически активных жителей. В столице демографическая картина мнений повторяет петербуржскую. Мужчины гораздо чаще женщин поддерживают идею (54 и 36% соответственно).

Чёткий запрос на запрет выражен у старшего поколения: 55% среди 45+ и всего 34% среди молодёжи до 35 лет.

Время проведения опроса: 11—29 августа 2025 года.

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
