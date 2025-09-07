Против курьеров-иностранцев каждый второй петербуржец и 44% москвичей

Запрет иностранцам работать курьерами одобряют в Санкт-Петербурге. Москва колеблется. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 2700 представителей экономически активного населения двух столиц.

Идея запрета труда иностранных мигрантов в сфере доставки находит у жителей столиц заметную, но далеко не абсолютную поддержку. В Санкт-Петербурге, где такое постановление уже принято, его одобряет 1 из 2 горожан (50%). Каждый пятый петербуржец (21%) выступает против, ещё 29% не могут определиться со своей позицией.

Запрет пользуется большей поддержкой среди мужчин (56%), чем среди женщин (44%). Если среди респондентов старше 45 лет запрет одобряют 63%, то среди молодёжи до 35 лет — лишь 40%.

В Москве за введение аналогичного запрета — 44% экономически активных жителей. В столице демографическая картина мнений повторяет петербуржскую. Мужчины гораздо чаще женщин поддерживают идею (54 и 36% соответственно).

Чёткий запрос на запрет выражен у старшего поколения: 55% среди 45+ и всего 34% среди молодёжи до 35 лет.

Время проведения опроса: 11—29 августа 2025 года.