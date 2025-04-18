Против продажи пива на стадионах 6 из 10 россиян и каждый второй болельщик

Большинство россиян против продажи пива на стадионах. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Министр спорта Михаил Дегтярев считает, что запрет на продажу пива на стадионах стоит снять, так как это часть «культуры боления», а не вопрос здорового образа жизни. По его мнению, желающие выпить перед матчем сейчас просто обогащают близлежащие магазины.

58% россиян не поддерживают эту идею. Только 18% выступают за снятие запрета, а 24% затруднились ответить.

Противники аргументируют свою позицию тем, что алкоголь провоцирует неадекватное поведение: «Я хочу смотреть соревнования, а не на пьяных дебоширов»; «Люди в опьянении могут натворить дел, лучше оставить запрет».

Сторонники, напротив, полагают, что ответственные болельщики не создадут проблем: «Кто хочет напиться — найдёт способ, а для большинства кружка пива добавит игре красок».

Мужчины втрое чаще женщин поддерживают возврат продажи пенного напитка на матчи (26% против 9%), при этом 65% россиянок категорически против. Среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей с предложением министра спорта соглашается каждый четвертый (24%), тогда как среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч — лишь 6%.

Сторонников возврата пива на стадионы больше среди активных болельщиков (23%), чем среди тех, кто не интересуется спортивными событиями (14%). Но даже среди посещающих матчи 52% — против.

Время проведения опроса: 11 — 14 апреля 2025 года.