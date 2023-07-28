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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 18:00

Противников 4-дневной рабочей недели становится всё меньше

Идею введения 4-дневной рабочей недели сегодня поддерживает каждый второй россиянин, а число её противников меньше, чем когда-либо. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (49%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28% (это самое низкое значение за последние 4 года).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 55%, то среди старшего поколения — только 39%. Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей в месяц (40%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (51% против 47% соответственно).

Среди россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 64% уверены, что смогли бы выполнить за 4 рабочих дня столько же работы, сколько и за 5. Не справился бы с такой задачей каждый пятый (21%).

Готовность больше успевать женщины выражают чаще мужчин (67% против 62%). Тех, кто способен уложить все рабочие дела в 4 дня дела, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди старшего поколения (73% против 54%).

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, 27% россиян готовы тратить на семью, каждый четвертый (25%) — на отдых, а 15% занимались бы саморазвитием и повышением квалификации. Подработку на освободившееся время нашел бы каждый седьмой (14%), домашними делами занялся бы каждый девятый (11%), а личными вопросами — каждый одиннадцатый (9%). По 8% опрошенных потратили бы дополнительный выходной на активный отдых и на хобби, по 2% — на путешествия и здоровье, по 1% — на чтение книг и походы в театры и музеи. Другие варианты назвали 4% россиян: упоминалось ведение блогов, компьютерные игры, уход за собой, встречи с друзьями, написание книг и проч.

Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочел бы заняться саморазвитием и найти подработку, — среди мужчин.

Время проведения опроса: 18—26 июля 2023 года.

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