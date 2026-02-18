Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.02.26 13:00

Противников детских аккаунтов в соцсетях больше всего среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей

В то время как российские власти вновь обсуждают, с какого возраста детям можно пользоваться соцсетями, родители все чаще выбирают стратегию не запрета, а контролируемого доступа и бесед о правилах безопасности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне, в том числе родителей детей в возрасте от 7 до 17 лет.

31% россиян считает оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет. 25% опрошенных уверены, что знакомство с платформами стоит отложить до 16—17 лет. При этом женщины чаще допускают регистрацию в 10—12 лет (15% против 11% среди мужчин), тогда как мужчины несколько чаще выбирают стратегию полного запрета (14% против 12% среди россиянок).

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников разрешения регистраций ближе к совершеннолетию. Интересно, что с повышением уровня дохода опрошенных среди них также растет число тех, кто за более поздний возраст выхода в соцсети, а также увеличивается количество противников детских и подростковых аккаунтов в принципе.

Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7—9-летних. Впрочем, за последний год число родителей, следящих за поведением в интернете несовершеннолетних детей (любых возрастов), выросло. Наиболее заметен этот тренд среди родителей 10—12-летних: количество контролирующих родителей увеличилось с 46 до 53%.

Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81% (годом ранее было 75%), 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.

Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна (78%). 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Ещё 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.

Время проведения опроса: 10—12 февраля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:20«Ступени Победы». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»