Противоаварийная тренировка при проведении отопительного периода в Североморске прошла успешно

На территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск состоялась тренировка, направленная на повышение готовности органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций к эффективному взаимодействию при возникновении аварийных ситуаций на объектах энергетической и коммунальной инфраструктуры, возникающих в течение отопительного сезона. В мероприятии приняла участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Цель мероприятия - отработка практических действий всех служб, обеспечивающих стабильную работу системы жизнеобеспечения населения.

«Прошлый отопительный период начинался в нашем муниципалитете непросто - и у нас уже есть опыт принятия оперативных решений и работы в режиме повышенной готовности. Но тренировки лишними не будут, - отметил глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков. - Отопительный сезон - период высокой нагрузки на объекты энергетической и коммунальной инфраструктуры. Нужно быть готовыми к любым нештатным ситуациям».

Тренировка включала ряд основных этапов: отработка готовности к реагированию при поступлении сигнала о неблагоприятных метеоусловиях, координация усилий электросетевых, теплоснабжающих и управляющих организаций для оперативного возобновления подачи коммунальных ресурсов, совершенствование алгоритмов действий по быстрому выявлению и устранению повреждений на сетях, в том числе внутридомовых.

По легенде учений, утром в Североморске произошло аварийное отключение электроснабжения на одной из подстанций АО «Оборонэнерго», что привело к остановке насосного оборудования на котельной филиала АО МЭС «Североморская теплосеть» (ТЦ-46 ул. Сгибнева). После успешного переключения на резервный источник питания были выявлены повреждения на сетях теплоснабжения и внутридомовых сетях жилых зданий.

Участниками тренировки также стали аварийные бригады 10 управляющих организаций города. Как подчеркнул руководитель управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса министерства энергетики и ЖКХ Кирилл Чудинов, часть вводных по тренировке, в том числе адреса МКД были доведены управляющим организациям в формате обзвона непосредственно в ходе мероприятия.

«Итоги противоаварийной тренировки в Североморске признаны успешными. Сотрудники коммунальных служб, энергетических предприятий и управляющих организаций показали четкость координации и высокий уровень подготовки. Подобные мероприятия позволяют выявить и скорректировать используемые алгоритмы действий для работы уже в реальных условиях», - подвела итоги мероприятия Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556691/#&gid=1&pid=3