Противодиверсионному катеру отряда специального назначения Кольской флотилии разнородных сил СФ присвоили имя Героя России

В День защитника Отечества в главной базе Северного флота состоялась церемония присвоения почётного наименования «Денис Васильченко» противодиверсионному катеру отряда специального назначения Кольской флотилии разнородных сил СФ.

Катер назван в честь Героя Российской Федерации, служившего в 161 бригаде подводных лодок, а затем в отдельной арктической мотострелковой бригаде. Старший прапорщик Денис Васильченко был посмертно удостоен высшего звания Героя России за подвиг, совершённый на специальной военной операции во время отражения контрнаступления ВСУ.

В торжественной церемонии присвоения катеру почётного наименования приняли участие члены семьи героя, начальник штаба флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, командующий флотилией вице-адмирал Олег Шастов, военнослужащие объединения, представители администрации ЗАТО г. Североморск.

Почётное право открыть надпись «Денис Васильченко» на надстройке катера было предоставлено вдове Героя России Ирине Юрьевне и начальнику штаба СФ вице-адмиралу Эдуарду Михайлову.

В завершение церемонии экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Кольской флотилии прошёл торжественным маршем по причалу, отдавая дань памяти погибшему Герою России и всем воинам, доблестно защищающим интересы государства на специальной военной операции.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457277596%2Fwall-101918803_47785