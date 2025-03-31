Противодиверсионный катер Северного флота проекта «Грачонок» провёл тренировку по защите пунктов базирования

Экипаж противодиверсионного катера проекта «Грачонок» провёл тренировку по обороне пунктов базирования Северного флота в прибрежных полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В ходе проведения тренировки, моряки провели комплекс мероприятий по патрулированию акватории Баренцева моря на входе в Кольский залив. С получением данных от радиотехнических подразделений Северного флота об обнаружении быстроходной малоразмерной цели, противодиверсионный катер выдвинулся в назначенный район.

Обнаружив цель, экипаж классифицировал её как безэкипажный катер, и взял на сопровождение, после чего уничтожил мишень из крупнокалиберного пулемёта.

Также моряки отработали задачи по борьбе с подводными диверсантами, с использованием гидроакустического комплекса катера и выполнив профилактическое гранатометание.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» - это скоростной и малоразмерный катер охраны водного района, предназначенный для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами.

Фото предоставлено пресс-службой Северного флота.