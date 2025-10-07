С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 годуМинистерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»
Противогазы и гидравлические кусачки: в Мурманске прошёл урок по безопасности

Вместо обычных учебников и тетрадей — противогазы и спасательные жилеты. Вместо звонка на перемену — сигнал «Внимание всем!» и восторженные возгласы школьников.

Накануне Дня гражданской обороны, 3 октября, на базе гимназии №9 города Мурманска состоялся Всероссийский открытый урок по культуре безопасного поведения. Занятие для 145 учеников образовательного учреждения провели сотрудники ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Мурманска.

Начальник группы курсов гражданской обороны Юлия Мартынович рассказала детям об истории и целях создания гражданской обороны, о структурах, которые в неё входят, мерах предосторожности при различных видах угроз, способах и средствах защиты.

Начальник курсов гражданской обороны Елизавета Хрусталева объяснила порядок действий при сигнале «Внимание всем!».

На открытом воздухе были развёрнуты интерактивные площадки. Дети познакомились с работой и назначением противогазов, дозиметрических приборов, измерительного оборудования, снаряжения химзащиты. Желающие могли померить общевойсковые защитные костюмы, противогазы ГП-5, ГП-7, ПБФ, устройства для спасения при пожаре (самоспасатели «Феникс»).

Особое внимание школьников привлёк спецавтомобиль Аварийно-спасательного отряда города Мурманск, ребята увидели современный гидравлический инструмент, бензоинструменты, альпинистское снаряжение для проведения работ на высоте, спасательные разгрузки для фиксации спасателей на высоте, подъёмные устройства.

Спасатели показали детям оборудование для спасения на воде: жилеты, круги и другой инвентарь, средства оказания первой медицинской помощи: мобилизирующие устройства, специализированные укладки, устройства для восстановления дыхания и вентиляции лёгких.

Под руководством начальника Аварийно-спасательного отряда города Мурманска Владислава Мартынова детям представилась возможность самостоятельно поработать с профессиональным оборудованием при полном соблюдении техники безопасности. С помощью ручного гидравлического насоса и гидравлических кусачек дети успешно выполнили норматив по перекусыванию деревянной перекладины.

Как отмечает администрация города Мурманска, Всероссийский открытый урок в очередной раз доказал, что гражданская оборона — это живые, нужные, интересные, жизненно-необходимые знания и умения, которые способны прочно закрепиться в сознании подрастающего поколения.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30992&page=1

Комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
