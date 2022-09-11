Противолодочная авиация Северного флота провела лётно-тактические учения по поиску подводных лодок в Баренцевом море

Лётчики противолодочной авиации смешанного авиационного и вертолётного полков армии ВВС и ПВО Северного флота провели лётно-тактические учения по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

Экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142 выполнили учебно-тренировочные полёты над полигонами боевой подготовки в Баренцевом море. Экипажи отработали тактические приёмы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отработали три лётных смены, в ходе которых было осуществлено более 50 вертолёто-вылетов на поиск подводных лодок. Вертолётчики отработали практическое взаимодействие и обмен информацией в ходе тренировочного поиска подводных лодок в ближней морской зоне.

Во время полётов лётчики также занимались совершенствованием техники пилотирования на различных высотах над морем. Кроме этого, они отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты проходили с аэродрома базирования в Мурманской области. Выполнению полётов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437665@egNews