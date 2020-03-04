Противолодочная авиация Северного флота провела тренировки по поиску подводных лодок в ближней морской зоне

Лётчики смешанного авиационного полка и отдельного вертолетного противолодочного полка Северного флота провели совместные учебно-тренировочные полеты на поиск подводных лодок условного противника в Баренцевом море.

В течение двух лётных смен 6 экипажей противолодочных самолётов Ил-38 и 9 экипажей палубных вертолётов Ка-27 отработали практическое взаимодействие и обмен информацией в ходе тренировочного поиска подводных лодок в ближней морской зоне.

Во время полётов лётчики также занимались совершенствованием техники пилотирования на различных высотах над сушей и над морем. Кроме этого они отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты выполнялись в дневное и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 52 часов.