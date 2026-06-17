ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах РоссииПо инициативе региональных депутатов, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут освобождены от оплаты транспортного налога
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 10:00

Противолодочная авиация Северного флота провела учение по поиску подлодки условного противника в Баренцевом море

Экипажи противолодочной авиации Северного флота успешно отработали комплекс задач по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря. Учение носило плановый характер и было направлено на отработку взаимодействия между экипажами воздушных судов в условиях, максимально приближенных к боевым.

В летно-тактическом учении были задействованы самолёты дальней противолодочной авиации Ил-38 и Ту-142мк.

Основной задачей учений стало совершенствование навыков поиска подводных целей в акватории Баренцева моря с применением современных гидроакустических средств.

По замыслу учения, экипажам предстояло обнаружить условного противника, осуществляющего скрытное патрулирование.

В роли подводного «противника» выступила одна из подводных лодок Северного флота, которая маневрировала на различных глубинах, создавая условия, максимально приближенные к боевым.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на первом этапе учений самолёты Ил-38 выполнили сброс гидроакустических буев в заданном полигоне.

Радиогидроакустические буи различных типов, способные работать в разных частотных диапазонах, создали обширное акустическое поле, что позволило классифицировать подводные объекты и выявить координаты «цели».

На втором этапе учения экипажи самолётов отработают применение противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

В ходе учения, все полётные задания были выполнены в полном объёме.

Лётные экипажи продемонстрировали слаженность, высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/ae2a4560-cca2-4e5c-8b4f-657a2c020697

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире11:10«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:40«Космическая энергетика». Документальный фильм (12+)12:10«Кухни народов. Рецепты царской кухни. Ресторан «Дичь» в Красной Поляне». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Чиновники и топ-менеджеры или футболисты и блогеры: мужчины и женщины расходятся в выборе переоцененных профессии-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 31 копейку, евро теряет 7 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)ФАС нашла нарушения в тарифах на тепло и воду в 65 регионах России-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять