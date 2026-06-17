Противолодочная авиация Северного флота провела учение по поиску подлодки условного противника в Баренцевом море

Экипажи противолодочной авиации Северного флота успешно отработали комплекс задач по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника в акватории Баренцева моря. Учение носило плановый характер и было направлено на отработку взаимодействия между экипажами воздушных судов в условиях, максимально приближенных к боевым.

В летно-тактическом учении были задействованы самолёты дальней противолодочной авиации Ил-38 и Ту-142мк.

Основной задачей учений стало совершенствование навыков поиска подводных целей в акватории Баренцева моря с применением современных гидроакустических средств.

По замыслу учения, экипажам предстояло обнаружить условного противника, осуществляющего скрытное патрулирование.

В роли подводного «противника» выступила одна из подводных лодок Северного флота, которая маневрировала на различных глубинах, создавая условия, максимально приближенные к боевым.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на первом этапе учений самолёты Ил-38 выполнили сброс гидроакустических буев в заданном полигоне.

Радиогидроакустические буи различных типов, способные работать в разных частотных диапазонах, создали обширное акустическое поле, что позволило классифицировать подводные объекты и выявить координаты «цели».

На втором этапе учения экипажи самолётов отработают применение противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

В ходе учения, все полётные задания были выполнены в полном объёме.

Лётные экипажи продемонстрировали слаженность, высокий уровень профессиональной подготовки и готовность к выполнению задач по предназначению.

Фото: https://mil.ru/news/ae2a4560-cca2-4e5c-8b4f-657a2c020697