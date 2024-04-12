Противолодочная авиация Северного флота проводит лётно-тактическое учение над Баренцевым морем

В смешанном авиационном корпусе Северного флота проходит лётно-тактическое учение дальних противолодочных самолётов Ту-142, в ходе которого авиаторы-противолодочники отрабатывают задачи по поиску подводных лодок в акватории Баренцево моря.

В ходе выполнения задач лётчиками осуществляется комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, прием и анализ передаваемой ими информации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, также лётчики отрабатывают технику пилотирования самолётов и полёт по заданному маршруту в составе пары с выходом в заданную точку в назначенное время.

Продолжительность полётов экипажей Ту-142 составляет более 10 часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508774@egNews