Противолодочные корабли Беломорской базы отработали проводку и оборону судов в Белом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных группировок Северного флота корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработала задачи по противолодочному охранению каравана гражданских судов в Белом море.

В качестве конвоируемых судов выступили гидрографическое судно ГС-192 и большой гидрографический катер БГК – 310. Совместно корабли и суда отработали маневры уклонения от атаки подводной лодки, перестроения в различные варианты походного ордера. Моряки-противолодочники выполнили поиск подводной лодки с помощью бортового гидроакустического вооружения.

Днём ранее экипажи МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» в полигонах боевой подготовки флота в Белом море совместно отработали задачи противовоздушной обороны с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям и по морским целям на большой дальности. В учении приняли участие боевые расчёты 76-мм артиллерийских установок АК-176.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо артиллерийских стрельб экипажи малых противолодочных кораблей провели учение по отражению условной атаки подводных диверсантов и отработали гранатометание из ручных гранатомётов по данным гидроакустической станции.