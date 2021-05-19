Противолодочные корабли Беломорской базы Северного флота отработают боевые упражнения в Баренцевом море

Малые противолодочные корабли (МПК) Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» совершили межбазовый переход из Белого в Баренцево море и прибыли в Североморск. В течение нескольких дней их экипажи пополнят необходимые корабельные запасы и выйдут в Баренцево море для совместного выполнения учебно-боевых задач.

В морских полигонах боевой подготовки корабли в составе поисковой ударной группы отработают поиск подводной лодки условного противника, слежение за ней, поддержание контакта и принуждение к всплытию в надводное положение. Также экипажи выполнят ряд учебных стрельб артиллерией и противолодочным оружием.

Неделю назад МПК «Нарьян-Мар» и «Онега» выполнили отдельные элементы курса боевой подготовки надводных кораблей в Белом море.

В связи с тем, что Белое море зимой покрывается льдом, отдельные практические элементы боевой подготовки экипажи кораблей охраны водного района Беломорской военно-морской базы Северного флота в море отрабатывают в конце зимнего периода обучения, когда это в полной мере позволяет сделать ледовая обстановка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитно-артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Данные корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах.