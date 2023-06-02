Противолодочные корабли Кольской флотилии отрабатывают поиск подводного противника в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к противолодочному учению по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море. Учение проходит в полигонах боевой подготовки флота в рамках развёртывания боевой учёбы в летнем периоде обучения.

В составе КПУГ действуют большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».

Учение проходит в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействует атомная подводная лодка Северного флота, перед экипажем которой стоит задача скрытно выйти в торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

Экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и поиск атомной подводной лодки, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара.

На завершающем этапе моряки-противолодочники выполнят боевые упражнения комплексами минно-торпедного оружия, а подводники осуществят торпедную стрельбу.

Итоги подобных учений подводятся уже в базе по их завершению после тщательного анализа всех отчетных материалов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложных условиях обстановки, максимально приближенных к современному морскому бою.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469243@egNews