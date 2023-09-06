Противолодочные корабли Кольской флотилии отрабатывают поиск подводного противника в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступила к противолодочному учению по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника в Баренцевом море.

В составе КПУГ действуют малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение проходит в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействует атомная подводная лодка Северного флота, перед которой стоит задача скрытно выйти в торпедную атаку и поразить корабельную группировку условного противника.

Экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и поиск подводной лодки, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара.

На завершающем этапе моряки-противолодочники выполнят боевые упражнения комплексами минно-торпедного оружия, а подводники осуществят торпедную стрельбу.

Итоги подобных учений подводятся уже в базе по их завершении после тщательного анализа всех отчётных материалов.

В ходе таких маневров экипажи противолодочных кораблей и подводных лодок учатся действовать в сложных условиях обстановки, максимально приближенным к условиям современно морского боя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478177@egNews