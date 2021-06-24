Противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» Северного флота провели учебный артиллерийский бой в Белом море

Малые противолодочные корабли (МПК) Беломорской военно-морской базы (ВМБ) Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали ведение морского артиллерийского боя со стрельбой. Учение с фактической стрельбой по буксируемому щиту состоялось в полигонах боевой подготовки в Белом море.

Ведение огня по движущейся надводной цели отработали боевые расчёты 76-мм артиллерийских установок МПК.

Стрельбы обеспечил морской буксир Беломорской ВМБ. Он буксировал специальный щит-мишень, по которому вели артиллерийский огонь боевые корабли.

После выполнения боевых упражнений все участники учения вернулись в базу.

На прошлой неделе экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали учебные противолодочные задачи: поиск подводной лодки условного противника, слежение за ней и её атаку глубинными бомбами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Корабли предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.