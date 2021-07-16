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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.21 08:45

Противолодочные корабли Северного флота отработали торпедную атаку подводной лодки в Белом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных группировок Северного флота корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей дивизиона Беломорской военно-морской базы «Онега» и «Нарьян-Мар» отработала противолодочные задачи в Белом море.

Корабли выполнили поиск подводной лодки с помощью бортового гидроакустического вооружения и обнаружение её торпедной атаки. В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступал тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской», который действовал на глубине свыше 100 метров.

Экипажи кораблей отработали стрельбу по подводной лодке практическим торпедами без боевой части. После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды личным составом катера-торпедолова и доставлены в базу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» завершают комплекс задач курса боевой подготовки надводных кораблей в составе соединения. Ранее в полигонах боевой подготовки флота в Белом море они провели ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, гранато- и бомбометание а также отработали противолодочное и противовоздушное охранение каравана судов.

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