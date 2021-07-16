Противолодочные корабли Северного флота отработали торпедную атаку подводной лодки в Белом море

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельных группировок Северного флота корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей дивизиона Беломорской военно-морской базы «Онега» и «Нарьян-Мар» отработала противолодочные задачи в Белом море.

Корабли выполнили поиск подводной лодки с помощью бортового гидроакустического вооружения и обнаружение её торпедной атаки. В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступал тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской», который действовал на глубине свыше 100 метров .

Экипажи кораблей отработали стрельбу по подводной лодке практическим торпедами без боевой части. После успешного выполнения боевого упражнения торпеды были подняты из воды личным составом катера-торпедолова и доставлены в базу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, МПК «Онега» и «Нарьян-Мар» завершают комплекс задач курса боевой подготовки надводных кораблей в составе соединения. Ранее в полигонах боевой подготовки флота в Белом море они провели ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, гранато- и бомбометание а также отработали противолодочное и противовоздушное охранение каравана судов.