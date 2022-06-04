Противолодочные корабли Северного флота отработают поиск и атаку подводной лодки условного противника в Баренцевом море

Большие противолодочные корабли (БПК) «Североморск» и «Адмирал Левченко» приступили к совместному поиску подводных лодок условного противника в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Задачи совместного плавания БПК выполняют в рамках курса боевой подготовки надводных кораблей.

Помимо отработки тактики поиска подводных лодок, экипажи проведут учение по противовоздушной обороне отряда с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям. Кроме того, корабли выполнят артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Во время выхода в море, который продлится несколько дней, военные моряки также проведут серию учений по борьбе за живучесть на ходу корабля, в том числе при условном получений боевых повреждений, отработают задачи спасательной подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Североморск» и «Адмирал Левченко» являются неоднократными участниками походов по трассе Северного морского пути. Они входят в состав арктической группировки Северного флота, которая формируется из боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424197@egNews