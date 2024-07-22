Противолодочные корабли Северного флота провели учение в Белом море

В рамках плановой боевой учебы корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы провела в Белом море зачётное тактическое учение по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли танкер «ВТР-140» и гидрографическое судно «ГС-260».

Экипажи противолодочных кораблей также успешно отработали организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

А накануне малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника. Была выполнена стрельба по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийских автоматов АК-630. По условиям учения корабли отражали налёт авиации условного противника и осуществляли уничтожение управляемой авиабомбы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ближайшее время экипажи малых противолодочных кораблей продолжат ряд плановых учений по противолодочной обороне с применением практического вооружения.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12521313@egNews