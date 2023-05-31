Противолодочные корабли Северного флота выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Вчера соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках планового зачётного тактического учения выполнило комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море.

Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) и отрабатывали действия по нанесению удара по корабельной группировке противника, выполняли задачи противовоздушной обороны, а также поражали артиллерийским огнём береговые цели условного противника. В состав КПУГ вошли большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».

Корабельную группировку противника обозначали малый ракетный корабль «Рассвет» и малый противолодочный корабль «Брест».

Расчёты боевых частей больших противолодочных кораблей отработали элементы ведения морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 по буксируемой морской мишени.

В ходе отработки эпизодов по отражению нападения с воздушных направлений экипажи противолодочных кораблей применяли зенитное корабельное вооружение. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов «Кинжал» выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели – светящейся авиабомбе, поставленной корабельным истребителем Су-33.

Экипажи больших противолодочных кораблей также отработали взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, а боевые расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468906@egNews