В Североморске 1 июня стартует автопробег «Северный флот – не подведёт!»В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 09:55

Противолодочные корабли Северного флота выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Вчера соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках планового зачётного тактического учения выполнило комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море.

Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) и отрабатывали действия по нанесению удара по корабельной группировке противника, выполняли задачи противовоздушной обороны, а также поражали артиллерийским огнём береговые цели условного противника. В состав КПУГ вошли большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».

Корабельную группировку противника обозначали малый ракетный корабль «Рассвет» и малый противолодочный корабль «Брест».

Расчёты боевых частей больших противолодочных кораблей отработали элементы ведения морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 по буксируемой морской мишени.

В ходе отработки эпизодов по отражению нападения с воздушных направлений экипажи противолодочных кораблей применяли зенитное корабельное вооружение. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов «Кинжал» выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели – светящейся авиабомбе, поставленной корабельным истребителем Су-33.

Экипажи больших противолодочных кораблей также отработали взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, а боевые расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468906@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Две трети мурманчан мечтают работать в крупных российских компаниях-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара США растёт к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика