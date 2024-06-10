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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 09:30

Противолодочные корабли Северного флота выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках планового зачётного тактического учения 9 июня выполнило комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море.

Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы (КПУГ) и отрабатывали действия по нанесению удара по корабельной группировке противника, выполняли задачи противовоздушной обороны, а также поражали артиллерийским огнём береговые цели условного противника. В состав КПУГ вошли большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».

Корабельную группировку противника обозначал малый противолодочный корабль «Брест».

Расчёты боевых частей больших противолодочных кораблей отработали элементы ведения морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения. Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 по буксируемой морской мишени.

В ходе отработки эпизодов по отражению нападения с воздушных направлений экипажи противолодочных кораблей применяли зенитное корабельное вооружение. Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов «Кинжал» выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели – светящейся авиабомбе, поставленной самолётом Ил-38.

Экипажи больших противолодочных кораблей также отработали взаимодействие с корабельными вертолётами Ка-27, а боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, расположенным на побережье полуострова Рыбачий и имитирующим огневые точки и командные пункты противника.

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516080@egNews

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