Противолодочные корабли Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Соединение больших противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота на завершающем этапе зачётного тактического учения по противолодочной обороне выполнило комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Расчёты боевых частей больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Адмирал Левченко» отработали элементы ведения морского боя с надводными кораблями и отражения нападения с воздушных направлений выполнили ряд стрельб с применением артиллерийского и зенитного корабельного вооружения.

Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал».

Стрельбы выполнялись по морской мишени и имитированной воздушной цели.

Ранее экипажи больших противолодочных кораблей во взаимодействии с противолодочной авиацией Северного флота отработали комплекс мероприятий по поиску, слежению и принуждению к всплытию подводной лодки условного противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426809@egNews