Противолодочные корабли Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Сегодня большие противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в Баренцевом море.

Расчёты боевых частей больших противолодочных кораблей «Адмирал Левченко» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали элементы ведения морского боя с надводным кораблем условного противника с применением артиллерийского корабельного вооружения.

Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 по буксируемой морской мишени.

Накануне, 21 февраля, экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» провёл учение по отражению нападения с воздушных направлений с применением зенитного корабельного вооружения.

Боевой расчёт зенитного ракетного комплекса «Кинжал» выполнил стрельбу по воздушной цели, имитирующей крылатую ракету условного противника, поставленной экипажем малого противолодочного корабля «Снежногорск».

Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море были закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации.

После выполнения поставленных задач в море большие противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота вернулись в основной пункт базирования.

Как сообщает пресс-служба СФ, большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по защите национальных интересов России в Арктике.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455548@egNews